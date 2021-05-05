Українська
$ 27,73
33,51
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Поставили рядом с Эфиопией. Израиль запретил въезд в страну украинцам

5 мая, 19:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власти Израиля решили закрыть границы для граждан нескольких стран, в том числе и для Украины

Израиль, который демонстрирует рекордные темпы вакцинации, запретил въезд в страну гражданам Украины и ряда других стран.

Реклама

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Израиле.

"Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 4.05.2021 в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", – говорится в сообщении.

Читайте также: Впервые за 10 месяцев. В Израиле не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

В тренде
Неделя после взрыва в Чернобыле. The Guardian напомнил, как радиация расползлась по Европе

Также Израиль отменил специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

Реклама

"Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль", – отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Израиле уже начали выдавать паспорта вакцинации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечить
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечитьДругие страны
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)Другие страны
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хуже
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хужеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять