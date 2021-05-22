Израильско-палестинский конфликт: в сектор Газа доставили первые партии гумпомощи

Многие палестинцы нашли свои дома в руинах после прекращения огня. Фото: EPA
Первые автомобильные колонны с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими боевиками.
Об этом сообщает ВВС.
Тысячи палестинцев вернулись домой к местам разрушения, а официальные лица заявили, что восстановление может занять годы.
"Более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на территории, контролируемой группировкой боевиков ХАМАС, и почти 800 тыс. человек не имели доступа к водопроводной воде", - говорится в сообщении.
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Сейчас грузовики различных благотворительных организаций, среди которых и связанные с ООН, начали доставлять в Газу лекарства, продукты питания и топливо после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.
ВОЗ призвала создать коридоры для эвакуации пострадавших людей.
Отметим, в ходе 11-дневного конфликта погибло более 250 человек, большинство из них в Газе. И Израиль, и ХАМАС заявили о своей победе.