Українська
$ 27,47
33,52
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Израильско-палестинский конфликт: в сектор Газа доставили первые партии гумпомощи

22 мая, 11:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тысячи палестинцев вернулись домой к местам разрушения

Многие палестинцы нашли свои дома в руинах после прекращения огня. Фото: EPA

Многие палестинцы нашли свои дома в руинах после прекращения огня. Фото: EPA

Первые автомобильные колонны с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими боевиками.

Реклама

Об этом сообщает ВВС.

Тысячи палестинцев вернулись домой к местам разрушения, а официальные лица заявили, что восстановление может занять годы.

"Более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на территории, контролируемой группировкой боевиков ХАМАС, и почти 800 тыс. человек не имели доступа к водопроводной воде", - говорится в сообщении.

Читайте также: Израиль заявил о военной, а ХАМАС о политической победе в войне

В тренде
Число смертей от COVID-19 в мире в два-три раза больше официальных данных – ВОЗ
ВОЗ сообщила, что жертв COVID-19 больше, чем говорят официальные цифры
В тренде
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирус
Новый вирус передается человеку от собак
В тренде
Сейшелы – самая вакцинированная страна мира, и там вспышка COVID. Что пошло не так?
Фото: РБК
Реклама

Сейчас грузовики различных благотворительных организаций, среди которых и связанные с ООН, начали доставлять в Газу лекарства, продукты питания и топливо после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.

ВОЗ призвала создать коридоры для эвакуации пострадавших людей.

Отметим, в ходе 11-дневного конфликта погибло более 250 человек, большинство из них в Газе. И Израиль, и ХАМАС заявили о своей победе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)Другие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)
Пируют собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел (видео)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять