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Израильское судно атаковали ракетами у берегов ОАЭ

14 апреля, 05:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об атаке, но источники утверждают, что израильтяне подозревают Иран

В Аравийском море у берегов эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) неизвестные осуществили ракетную атаку на израильское торговое судно.

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Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, корабль Hayburn был атакован ракетой дистанционным управлением, которая могла быть запущена с другого судна или беспилотника.

В результате атаки команда судна не пострадала, но судно получило повреждения и ему пришлось прервать плавание и зайти в порт для осмотра и ремонта.

В то же время в Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об атаке на израильский корабль у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, заявив, что "не комментируют сообщения в иностранных СМИ".

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По неофициальной информации, Израиль подозревает в атаке Иран.

Накануне Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте в Натанзе, заявив что установлена личность человека, который ее спровоцировал.

Напомним, в конце марта Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по грузовому кораблю Израиля в Аравийском море.

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Израиль Иран ОАЭ атака судно
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