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Изрешетили автомобиль: в Иране жестоко убили физика-ядерщика (фото)

27 ноября, 17:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Иране в результате дерзкого покушения погиб видный ученый и участник ядерной программы Исламской республики Мохсен Фахризаде.

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Об этом сообщает Fars.

Нападение произошло на автотрассе к востоку от Тегерана 27 ноября. По версии следователей, Фахризаде находился в автомобиле, рядом с которым произошел взрыв, а после – расстреляли из автоматического оружия.

После нападения его госпитализировали, но спасти не смогли. Вместе с ним погибли еще трое или четверо человек.

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Фото: Fars

Ранее погибший ученый служил в Корпусе стражей Исламской революции, а в последние годы возглавлял организацию исследований и инноваций и занимал высокий пост в логистическом центре Минобороны Ирана. В оборонном ведомстве случившееся уже назвали терактом.

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В Министерстве иностранных дел Ирана уже допустили причастность Израиля к убийству физика-ядерщика.

Фото: Fars

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