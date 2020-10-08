Кадровая чехарда: мэр Бишкека через два дня после отставки вернулся на свой пост

Пока в Кыргызстане продолжаются массовые беспорядки мэр Бишкека Азиз Суракматов, который два дня назад на фоне митингов подал в отставку, вернулся на свой пост.
Об этом сообщила его советник Гуля Алмамбетова, передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали вернуться Суракматова к своим обязанностям и он "прислушался к призывам" жителей.
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6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. "Народным мэром" тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.
7 октября временно исполняющим обязанности градоначальника стал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.
Напомним, оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть в стране в свои руки.
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