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Кадровая чехарда: мэр Бишкека через два дня после отставки вернулся на свой пост

8 октября, 11:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Суракматов «прислушался к призывам» жителей, заявили в мэрии

Пока в Кыргызстане продолжаются массовые беспорядки мэр Бишкека Азиз Суракматов, который два дня назад на фоне митингов подал в отставку, вернулся на свой пост.

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Об этом сообщила его советник Гуля Алмамбетова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали вернуться Суракматова к своим обязанностям и он "прислушался к призывам" жителей.

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6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. "Народным мэром" тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

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7 октября временно исполняющим обязанности градоначальника стал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Напомним, оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть в стране в свои руки.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты мэр Кыргызстан Бишкек
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