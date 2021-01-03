Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь

3 января, 09:51

Ольга Литвин Ольга Литвин

Новый вирусный недуг уже назвали "Болезнью Х"

/ Фото: Reuters

Новое заболевание выявили у женщины из Демократической Республики Конго. У инфицированной наблюдают симптомы геморрагической лихорадки, при которой поражаются сосуды с дальнейшим образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови, что приводит к множественным кровоизлияниям. Тесты не зафиксировали ни вируса Эболы, ни других известных болезней.

Реклама

Читайте также: Миру угрожают новые пандемии: список стран, откуда они придут

Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в Конго могло появиться смертельное заболевание. Об этом сообщает CNN.

Ученый допускает, что женщина может оказаться нулевым пациентом ранее не обнаруженного патогена. Новый вирусный недуг африканский ученый уже назвал "Болезнью Х".

По его оценкам, это заболевание может быть настолько же заразными, как и COVID-19, а его смертность, скорее всего, составляет 50%-90% смертности от вируса Эбола. Как известно, от вызываемой этим вирусом лихорадки умирает половина пациентов.

В тренде
Туристы штурмуют закрытые из-за COVID-19 горнолыжные курорты Чехии

Напомним, исполнился ровно год с тех пор, как Китай впервые сообщил Всемирной организации здравоохранения о COVID-19.

Реклама

Как пандемия коронавируса изменила мир и каждого из нас, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Конго заболевание лихорадка эбола лихорадка Эбола COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять