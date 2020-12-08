Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование

Большинство участников исследования жаловались на усталость, одышку и потерю вкуса и запаха

Основные симптомы заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 могут сохраняться в течение 45 дней и более после постановки диагноза.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Женевы, опубликованные в медицинском издании Annals of Internal Medicine.

Ученые с марта исследовали 669 пациентов с легким и средним течением болезни, которые лечились дома. Их средний возраст составлял 42 года, 26% из них были медицинские работники, у 68% не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы вызвать осложнения.

Через 30–45 дней (в среднем 43 дня) после постановки диагноза 32% исследованых продолжали жаловаться на один или более симптомов COVID-19. В основном жалобы касались усталости, одышка и потери вкуса и запаха. Также у 6% переболевших оставался кашель, а 3% мучались из-за головных болей.

Ученые пришли к выводу, что со временем у пациентов с коронавирусом развиваются ряд симптомов, которые могут сохраняться более полутора месяцев.

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В заключении к исследованию отмечается, что следует проводить кампанию по оповещению граждан о возможности подобных проблем в течение длительного времени после заболевания коронавирусом, поскольку из-за неосведомленности многие из них испытывают сильное беспокойство из-за продолжающихся симптомов.

Ранее мы сообщали, что даже несмотря на бессимптомное течение COVID-19, дети могут получить тяжелые осложненияиз-за болезни – с этим неоднократно сталкивались украинские медики.

Напомним, немецкие ученые разработали способ, как заранее узнать, кому угрожает тяжелая форма COVID-19, с помощью анализа крови.

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