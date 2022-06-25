Как Лукашенко увяз в войне Путина против Украины

Подсчитано, сколько ракет парочка военных преступников отправила на наши головы

Лукашенко и не понял, как быстро стал марионеткой Кремля / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко настолько погряз в военных преступлениях против мирных жителей Украины, что у него есть все шансы оказаться осужденным за это вместе с президентом России Владимиром Путиным. Нынче Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси опубликовал отчет по соучастию режима Лукашенко в войне против Украины.

Сайт "Сегодня" проанализировал собранные правозащитниками данные.

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Акт агрессии

"Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" с начала войны Россиипротив Украины фиксирует перемещение Вооруженных сил России по территории Беларуси. Имеющиеся данные позволяют констатировать, что правящий в Беларуси режим (режим Лукашенко) своими действиями (бездействием) активно способствовал вторжению России в Украину. Данные действия полностью соответствуют критериям акта агрессии, описанным в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в отчете.

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Ракетами по украинцам

Согласно выводам белорусских правозащитников, их страна стала одним из основных плацдармов, с которого наносились ракетные удары по территории Украины в первые месяцы войны.

"Первый запуск ракеты с территории Беларуси был зафиксирован в 6 часов 20 минут 24 февраля 2022 года. По имеющейся информации, всего с 24 февраля по 8 мая с территории Беларуси было запущено около 633 ракет. Основные места размещения огневых позиций ВС РФ – это пограничные с Украиной административные районы Гомельской области (Мозырский, Калинковичский и Хойникский районы). Также фиксировали запуски ракет с территории Светлогорского района, окрестностей аэродрома Зябровка (Гомельский район) и Лунинца (Брестская область)", – подсчитали составители отчета.

ОТРК "Искандер" в Калинковичском районе возле д. Гулевичи на спутниковых снимках ImageSat International, 8 марта 2022 г.

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Для нанесения ракетных ударов ВС РФ по Украине с территории Беларуси применялись следующие ракетные комплексы:

"Несмотря на заявления командования ВС РФ о неиспользовании данного оружия, имеются доказательства ввоза указанных комплексов на территорию Беларуси", – говорится в документе. Собственно и сейчас Россия периодически то доставляет в соседнюю страну свои ракетные комплексы, то выводит их.

Авиация

Лукашенко фактически передал в управление Минобороны России свои военные аэродромы для применения авиационных ракетных комплексов против Украины.

В докладе говорится, что военные аэродромы Вооруженных Сил Беларуси были задействованы с самого начала войны в Украине. Аэродромы использовались для:

снабжения группировки ВС РФ, дислоцированной в Беларуси и наступающей на киевском направлении;

нанесения ударов по военным и гражданским объектам Украины фронтовой авиацией;

ведения воздушной разведки.

Этот жилой дом в Калиновке, Киевская область был обстрелян из вертолета ВС России в марте 2022 года

Россия в полном объеме использовала военные аэродромы Беларуси в Лиде, Барановичах, Лунинце, д. Великий Боков (Мозырский район), Зябровка (Гомельский район), Мачулищах, Бобруйске.

Не гнушались использовать гражданский аэропорт "Гомель" как для нанесения ударов по Украине, так и для санитарных целей.

Логистика

Без железнодорожной инфраструктуры Беларуси Москве было бы еще более проблематично снабжать свои войска, которые более месяца продержали в оккупации населенные пункты на севере Украины.

"ВС РФ активно использовали железнодорожную инфраструктуру Беларуси. Первоначально – для переброски военной группировки (перед учениями "Союзная решимость-2022"), и в последующем – для переброски подкреплений, снабжения группировки войск, которая наступала на киевском направлении, вывоза раненых, подбитой военной техники и материальных ценностей, захваченных в Украине", – говорится в докладе.

Наиболее активно были задействованы следующие железнодорожные станции:

Гомельская область – Гомель (Северный, Нечетный), Речица, Ельск, Мозырь, Хойники, Наровля, Зябровка, Козенки (Мозырский р-н);

Минская область – Колодищи;

Брестская область – Лунинец, Барановичи.

Для переброски своих оккупационных подразделений в том числе бронетехники, тактических ракетных комплексов, грузовиков и бензовозов Россия использовала и автомобильные магистрали Беларуси:

Минск-Бобруйск-Гомель,

Калинковичи-Мозырь,

Калинковичи-Речица-Гомель,

Гомель-Добруш-РФ,

Хойники-Брагин-Комарин и др.

Другая дружеская помощь

Содействовали белорусские власти обеспечению российских оккупантов топливом и лечением их раненых. После получения дозы радиации на ЧАЭС их свозили в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, Гомель и в Мозырскую городскую больницу.

Также в Мозыре и Гомеле постоянно отмечались санитарные автомобили ВС РФ, перевозящие раненых военнослужащих.

Использовали россияне на свое усмотрение и объекты гражданской инфраструктуры в Беларуси. Например, на территории Наровлянского РАЙПо был развернут участок ремонта бронетанкового вооружения и техники, предприятие "Этанол" в Мозыре стало базой размещения ВС РФ, а общежитие ПТУ No 68 в Мозыре – жильем для российских оккупантов.

Обстановка

Все данные факты Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подкрепил видео и фото доказательствами, что может стать основой для выдвижения обвинений в пособничестве Александра Лукашенко геноциду украинского народа. И он знает, что обратного пути уже нет, а посему втягивается в этот процесс все глубже.

Сейчас они с Путиным еще что-то задумали, о чем предположительно будут говорить в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня.

Эксперты сомневаются, что со стороны Беларуси будет новое наступление на Киев. Однако Лукашенко как мог нарастил присутствие своих войск у границ Украины.

Еще более пагубной будет для белорусского диктатора ситуация, если он все же официально отправит свои войска воевать с ВСУ на территории нашей страны. Пока есть только свидетельства украинцев, переживших оккупацию, что к ним заходили подразделения оккупантов, сформированные из белорусов.