Как прошли испытания первого в мире самолета на водородном топливе (видео)

Правительство Великобритани профинансировало разработку самолета Piper Malibu, и уже имеет на судно большие планы

Первый в мире безопасный с точки зрения экологии самолет с нулевым уровнем выбросов протестовали в Великобритании. Работает воздушное судно на топливе из водорода, единственным продуктом переработки которого является вода.

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Самолет поднялся в воздух с аэродрома, расположенного неподалеку Лондона и через 20 минут полета успешно вернулся на землю.

Разработку шестиместного Piper Malibu профинансировал британское правительство. До конца года компания планирует запустить такие самолеты в рейсовом режиме. На короткие расстояния до 400 км.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Airbus создает самолеты на водороде. Новое семейство самолетов получило название "ZEROe" – от термина "нулевой выброс". Предусмотрено создание трех моделей машин. Это начинание имеет все шансы стать действительно историческим этапом для коммерческой авиации.

А еще мы писали о том, что что Билл Гейтс купил водородную суперъяхту за полмиллиарда долларов. И это не просто яхта, а настоящий роскошный дворец на воде, причем абсолютно экологически чистый.

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