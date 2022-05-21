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Чаушеску расстреляли под стеной солдатского туалета – Путину приготовиться

Как умирают диктаторы
Юлия Мамойленко Юлия Мамойленко Креативный продюсер Сегодня
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21 мая, 06:30
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Он был стал единственным коммунистическим правителем Восточной Европы, который попытался удержать власть силой – и поплатился за это казнью
Чаушеску, который правил Румынией больше двух десятилетий, был осужден и казнен всего за два часа. Коллаж: Segodnya.ua, кадр расстрела - художественная реконструкция.
Чаушеску, который правил Румынией больше двух десятилетий, был осужден и казнен всего за два часа. Коллаж: Segodnya.ua, кадр расстрела - художественная реконструкция.

Segodnya.ua рассказывает о последних днях жизни мировых диктаторов. Сегодняшний герой рубрики "Как умирают диктаторы"Николае Чаушеску, который правил Румынией 24 года.

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"Интернационал", телесъемка казни и перезахоронение

25 декабря 1989 годаНиколае Чаушеску вместе с супругой и ближайшей соратницей Еленой Чаушеску, подвели к стене туалета в воинской части города Тырговиште. И добровольцы-десантники выпустили по ним, по разным данным, от 30 до 120 пуль.

Свидетели утверждают, что в последние минуты жизни Чаушеску пел пролетарский гимн "Интернационал", а его финальной фразой стала фраза "Я не заслуживаю".

Елена же пыталась воззвать к совести военных и обратилась к ним с вопросом: "За что вы нас расстреливаете? Ведь я была вам матерью". На что один из солдат ответил: "Да что ты за мать, если убивала наших матерей?".

Казнь фиксировала съемочная группа – в стране продолжалась антикоммунистическая революция, и члены Румынского демократического фронта, который ее возглавлял, желали кадрами с телом погибшего диктатора остановить последние попытки препятствовать восстанию.

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Те самые кадры показали по национальному телевидению 27 декабря. В это время тела бывшего лидера Румынии и его жены уже находились на стадионе ФК "Стяуа" в Бухаресте, после чего их тайно захоронили на столичном военном кладбище "Генча" – в двух разных могилах.

Но даже мертвый диктатор Чаушеску не давал покоя народу – долгие десятилетия ходили слухи о том, что в 1989-м расстреляли и захоронили его двойника. Наконец в 2010-м, по просьбе родственников, останки на кладбище "Генча" эксгумировали – и ДНК-экспертиза подтвердила, что это именно Николае и Елена Чаушеску. После чего их прах перезахоронили уже в совместной могиле, на которой установили монумент из красного гранита.

Суд как ток-шоу

Казни над Чаушеску предшествовал суд, несколько походивший на ток-шоу или балаган. Отвечать на вопросы трибунала диктатор и его жена отказывались. Вместо этого Николае устроил что-то вроде подведения итогов собственного правления и жизни: говорил, что накормил румын, дал им жилье и работу, а Социалистическую Республику Румынию сделал "предметом зависти всего мира".

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Иногда Чаушеску выходил из себя и срывался на крик. Елена тоже не отставала и, как утверждают историки, не скупилась на выражения, называя обвинителей "сукиными детьми".

Елена и Николае Чаушеску на суде. Фото: actualdecluj.ro.
Елена и Николае Чаушеску на суде. Фото: actualdecluj.ro.

В итоге чету Чаушеску признали виновными по четырем статьям:

  • разрушение национальной экономики;
  • вооружённое выступление против народа и государства;
  • разрушение государственных институтов;
  • геноцид.

Приговор – смертную казнь через расстрел – решили привести в исполнение немедленно, несмотря на то, что трибунал давал десять дней на обжалование. В итоге суд над Чаушеску, который правил два десятилетия, длился всего два часа.

Не успел спрятаться в бункере

Под конец своего правления Чаушеску перешел к крайне националистической политике изоляции. Ее вершина – решение полностью погасить внешний долг Румынии в размере около $20 млрд, в дальнейшим отказавшись от любых заимствований.

Долг Румыния таки погасила. Но это и стало началом конца режима Чаушеску. Ради внешней "экономической независимости" внутри страны ввели политику "затягивания поясов".

Реальностью рядовых румын стали талоны на хлеб, молоко и топливо, неосвещенные улицы в целях экономии электричества, подача горячей воды в дома пару раз в неделю и запрет пользоваться холодильниками в холодное время года. Постепенно страна превратилась в одну из самых бедных в Европе.

Сам Чаушеску в это время раскошествовал в президентском дворце и читал нафантазированные ручными чиновниками отчеты о блестящих темпах развития народного хозяйства.

Пусковым механизмом свержения диктатуры стало восстание на западе страны в городе Тимишоара, которое началась 16 декабря 1989-го. По протестующим открыли огонь, около 40 человек погибли, а волнения охватили всю страну.

После того, как революция охватила всю страну, Чаушеску попытался сбежать. Фото: digi24.ro.
После того, как революция охватила всю страну, Чаушеску попытался сбежать. Фото: digi24.ro.

22 декабря диктатор вместе с супругой приняли решение бежать – то ли за границу, то ли в бункер, построенный на случай ядерной войны. Но далеко на вертолете чета Чаушеску не улетела – возле города Тырговиште беглецов перехватила перешедшая на сторону революции армия. Жить Чаушеску оставалось 3 дня.

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