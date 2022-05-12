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Канада эвакуирует из Польши украинских беженцев

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 04:28
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Люди, имеющие канадскую визу, смогут вскоре полететь в страну
Украинских беженцев эвакуируют в Канаду/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинских беженцев эвакуируют в Канаду/Фото: коллаж: "Сегодня"

Уже вскоре Канада организует три чартерных рейса для украинских беженцев, которые находятся в Польше.

Об этом сообщает CBC News.

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Подробности

Самолеты вылетят из Варшавы и направятся в Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня). В Канаду смогут прилететь около 900 украинцев, по 300 человек на рейс.

Оттава договорилась с частным перевозчиком о проведении перелетов и оплатит счет. По словам источника, места будут распределяться бесплатно в порядке живой очереди. Попытаться зарезервировать место смогут только украинцы, получившие визу в рамках нового разрешения на поездки в чрезвычайных ситуациях между Канадой и Украиной (AVUCU).

Вскоре владельцы виз получат на свой электронный адрес письмо с инструкцией о регистрации в очередь на рейс.

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По прибытии в Канаду украинцам, у которых нет места для проживания, будет предложено бесплатное жилье до 14 дней.

Помощь беженцам в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал гуманитарную помощь беженцам из Украины. Она предполагает:

  • чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
  • денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда;
  • бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.

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