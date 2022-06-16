Канада объявила о новой военной помощи: что получит Украина

Наше государство продолжают поддерживать разные страны мира

Анита Ананд анонсировала новую помощь Украине/Фото: REUTERS/Caroline Chia, коллаж: "Сегодня"

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере около 9 млн. канадских долларов. Он будет включать в себя заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

Об этом сообщает The Guardian.

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О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн. канадских долларов (5,7 млн. фунтов стерлингов).

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", — сказала Ананд.

Что дадут США?

Новый пакет военной помощи от США включает в себя:

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18 единиц 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами "Гарпун";

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Техника начнет поступать в августе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны. Кроме того, мы писали, что аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон.