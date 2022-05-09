Канада предоставит $40 млн военной помощи Украине

В частности, премьер-министр страны анонсировал новые санкции против РФ

Трюдо анонсировал помощь Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 41 млн. долларов США). Также он анонсировал новые санкции против РФ.

Об этом говорится на сайте премьер-министра Канады.

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Подробности

В частности, речь идет о предоставлении дополнительной военной помощи на 50 миллионов канадских долларов США к недавно предоставленной в виде артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского производства. Новый пакет военной помощи будет включать 18 камер для дронов, боеприпасы для гаубиц М777, огнестрельное оружие и патроны, а также спутниковые изображения высокого разрешения на 15 млн долларов.

Кроме этого, Трюдо объявил о намерении временно снять пошлины на украинский импорт сроком на один год и указал, что Канада введет новые санкции против РФ. В частности, премьер анонсировал санкции против еще 21 человека из России, в том числе олигархов и приближенных к Путину, а также введение санкций против 19 человек в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским военным.

Помощь от США

США предоставит Украине помощь по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. Эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины", поскольку российские войска продолжают наступать на восток. Отметим, что США за президентства Джо Байдена выделила нашей стране около 4,5 миллиарда долларов безопасности.

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В пакет помощи входят:

25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;

электронное оборудование для подавления помех;

запчасти для техники.

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