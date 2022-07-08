Канада приготовила для Украины большой "подарок"

Страна не перестает поддерживать наше государство

Ананд объявила о помощи Украине/Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Канада направит Украине 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics. Они поступят этим летом.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

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Подробности

Бронемашины изготовлены на заводе General Dynamics в Лондоне, Онтарио. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин, а также для перевозки войск. Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Помощь Канады

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере около 9 млн. канадских долларов. Он будет включать в себя заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

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Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн канадских долларов (5,7 млн фунтов стерлингов).

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", — сказала Ананд.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Канада ввела новые санкции против России. Также мы писали, что Канада "ударила" по окружению Путина.