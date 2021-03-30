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Канада приостановила вакцинацию AstraZeneca людей моложе 55 лет

30 марта, 06:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По последним данным, в основном тромбы образовывались у женщин

Канада в понедельник приостановила использование вакцины против коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

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Об этом со ссылкой на решение Национального консультативного комитета по иммунизации сообщает AP.

"Существует значительная неопределенность в отношении вакцинации AstraZeneca от коронавируса взрослых в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - заявила замглавы комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Она уточнила, что, согласно новым данным из Европы, риск образования тромбов в настоящее время возникает у одного из 100 тыс. вакцинированных, что выше, чем предполагалось ранее.

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Кроме того, по ее словам, большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca возникли тромбы, были женщинами в возрасте до 55 лет, а уровень смертности среди тех, у кого образовались тромбы, достигает 40%.

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Эту информацию подтвердил и представитель Рабочей группы по внедрению вакцин канадской провинции Манитоба. Он отметил, что, несмотря на отсутствие повышенного риска образования тромбов, связанного с AstraZeneca, редкий, но очень серьезный побочный эффект наблюдался в основном у молодых женщин в Европе.

Напомним, 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не нашло связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза у вакцинированных. После этого некоторые страны, ранее приостановившие вакцинацию этой вакциной, возобновили ее.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Канада вакцинация вакцина коронавирус AstraZeneca
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