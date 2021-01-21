Канада продлила ограничения на въезд иностранцев

В стране более 700 тысяч выявленных случаев COVID-19

В связи с пандемией коронавируса Канада продлила запрет на необязательные поездки в страну для иностранцев до 21 февраля.

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Об этом заявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает DW.

Однако тем лицам, которые посещают Канаду по важным причинам, нужно провести на карантине 14 дней после прибытия в стране и иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

Согласно последним данным, в Канаде зафиксировали более 726 тысяч случаев коронавируса, за последние сутки – 4685. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 18 тысяч человек, а выздоровели – 639 тысяч.

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Также ранее мы писали, что Канада выделит странам с низким и средним уровнем дохода 380 миллионов долларов США на тесты, лечение и вакцины от коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в канадской провинции Онтарио собираются ввести COVID-паспорта для тех граждан, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции – у них будут преимущества перед теми, кто откажется от прививки.

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