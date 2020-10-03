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Канада проведет собственную экспертизу по сбитому Ираном самолету МАУ

3 октября, 23:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Канадские эксперты проверят существующие данные на достоверность

Канада формирует собственную группу судебно-медицинской экспертизы для изучения доказательств и информации по сбитому Ираном украинскому самолету, когда погибли 176 человек.

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Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, передает Associated Press.

"Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению иранского режима к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости", – говорится в заявлении Шампаня.

В канадском МИД рассказали, что команда экспертов соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные о катастрофе 8 января у Тегерана и проконсультирует правительство Канады касательно ее достоверности.

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Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS752 произошла рано утром 8 января почти сразу после вылета из Тегерана – погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 63 гражданина Канады.

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На четвертый день после трагедии, 11 января, Иран официально признал, что случайно сбил украинский Boeing, хотя до этого отрицал свою причастность.

Напомним, глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани опубликовал данные бортового самописца украинского пассажирского самолета МАУ, согласно которым экипаж из трех пилотов, включая летного инструктора, знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего момента.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Канада авиакатастрофа МАУ крушение Боинга
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