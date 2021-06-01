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Канада разрешит миксовать вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna

1 июня, 20:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Обновленные рекомендации основаны на последних исследованиях, которые показали безопасность и эффективность смешивания препаратов на основе мРНК

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) Канады в ближайшее время выпустит новые рекомендации по смешиванию и подбору второй дозы вакцины от COVID-19, согласно которым препараты от AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech или Moderna можно взаимозаменяемо комбинировать.

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Об этом сообщила служба CBC со ссылкой на источники в NACI.

"Национальный консультативный комитет по иммунизации обновит свое руководство для провинций и территорий в ближайшие дни и будет рекомендовать, что за первой вакциной AstraZeneca могут следовать Moderna или Pfizer", – рассказал осведомленный о принятом решении собеседник компании.

Теперь канадцы, которые получили первую дозу Moderna или Pfizer, смогут вакцинироваться второй дозой любой из этих вакцин, поскольку оба препарата произведены на основе мРНК.

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Отмечается, что обновленное руководство NACI основывается на последних исследованиях, проведенных в Испании и Великобритании. Они показали, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer безопасно и эффективно для предотвращения коронавируса.

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Напомним, с 1 июня уже семь стран начали выдавать сертификаты вакцинации в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге.

Мы также сообщали, что в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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