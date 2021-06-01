Канада разрешит миксовать вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna

Обновленные рекомендации основаны на последних исследованиях, которые показали безопасность и эффективность смешивания препаратов на основе мРНК

Фото: REUTERS/Carlos Barria Как проходит вакцинация

Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) Канады в ближайшее время выпустит новые рекомендации по смешиванию и подбору второй дозы вакцины от COVID-19, согласно которым препараты от AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech или Moderna можно взаимозаменяемо комбинировать.

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Об этом сообщила служба CBC со ссылкой на источники в NACI.

"Национальный консультативный комитет по иммунизации обновит свое руководство для провинций и территорий в ближайшие дни и будет рекомендовать, что за первой вакциной AstraZeneca могут следовать Moderna или Pfizer", – рассказал осведомленный о принятом решении собеседник компании.

Теперь канадцы, которые получили первую дозу Moderna или Pfizer, смогут вакцинироваться второй дозой любой из этих вакцин, поскольку оба препарата произведены на основе мРНК.

Отмечается, что обновленное руководство NACI основывается на последних исследованиях, проведенных в Испании и Великобритании. Они показали, что смешивание и сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer безопасно и эффективно для предотвращения коронавируса.

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Напомним, с 1 июня уже семь стран начали выдавать сертификаты вакцинации в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге.

Мы также сообщали, что в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения.

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