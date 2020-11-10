Канада верит в честность победы Байдена на выборах в США – Трюдо

Канада продолжит работать с Трампом до инаугурации Байдена

Канада верит в американский избирательный процесс и в честность победы Джо Байдена на выборах в США.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Politico.

"Важно напомнить людям о силе американских демократических систем и институтов, предназначенных для оценки и анализа результатов выборов", – сказал Трюдо.

По его словам, Канада продолжит работать с Трампом до инаугурации Байдена, которая запланирована на 20 января 2021 года.

В тренде Hyperloop впервые испытали с людьми внутри: видео

Премьер-министр Канады также подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности поработать с Байденом.

Реклама

Трюдо отметил, что Байден будет третьим президентом США за время его пребывания на посту премьер-министра Канады, и сказал, что он будет работать с любой администрацией США.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что с 9 ноября намерен начать добиваться в суде "выполнения избирательного законодательства". По его словам, американский народ должен получить честный подсчет голосов, как того требует демократия. Однако в других странах результаты выборов признали честными. Читайте, как мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама