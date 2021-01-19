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Канада возобновляет полеты Boeing 737 Max

19 января, 01:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

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Министерство транспорта Канады разрешило вернуться к выполнению коммерческих полетов в стране самолетам модели Boeing 737 MAX.

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20 января будет обнародовано обновленное сообщения для летчиков, которым сейчас запрещено коммерческое использование самолета этой модели, сообщает пресс-служба министерства транспорта Канады.

"Министерство транспорта Канады выдало Boeing 737 MAX директиву о летной пригодности. В ней определены модификации, которые должны быть сделаны с самолетом до того, как его использование будет возобновлено в канадском авиационном пространстве. Этим процесс пересмотра министерством самолета завершен", – говорится в заявлении.

Напомним, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

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В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

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В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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Канада полеты Boeing
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