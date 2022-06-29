Канада введет новые санкции против России: на что они повлияют

РФ продолжает тонуть в ограничениях

Трюдо введет новые санкции против путинской России/Фото: Mert Alper Dervis/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Канада введет новые санкции против российских пропагандистских ресурсов, пытающихся оправдать войну в Украине.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает Укринформ.

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"Премьер-министр объявил о намерении Канады ввести санкции против поддерживаемых государством дезинформационных и пропагандистских ресурсов, контролируемых российскими чиновниками. Цель этого – противостоять кремлевской дезинформации, которую он использует для попытки оправдать свою неспровоцированную войну в Украине", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Канада "решительно настроена поддерживать правительство и народ Украины в их борьбе за мирное, успешное и демократическое будущее".

"Мы и дальше будем стоять бок о бок с Украиной, которая пытается защититься от российской агрессии", — отметили в офисе Трюдо.

США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России за войну в Украине. В частности, США запретили импорт российского золота. Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Импорт в Соединенные Штаты золота из РФ запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами", — сказано в сообщении.

Отмечается, что запрет не будет касаться золота, которое находилось не на территории России на момент вступления в силу распоряжения Минфина.

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Также в Белом доме расширили санкционный список для российских граждан, включив туда еще 57 россиян.

Под санкциями оказалась телеведущая Тина Канделаки, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков с супругой и детьми, и другие россияне.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, для кого в РФ санкции окажутся губительными. Также мы писали, что РФ ожидает нового дефицита из-за санкций.