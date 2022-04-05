Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Беларуси

В МИД страны заявили, что эти лица являются близкими соратниками двух режимов

В Канаде заявили, что не откажутся от привлечения к ответственности Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Канада объявила о введении дополнительных санкций против 18 граждан России и Беларуси в ответ на вторжение России в Украину и поддержку войны белорусским режимом.

Об этом сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает МИД Канады.

Реклама

Санкции Канады

"Санкции наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского режимов", – отметили в МИД.

Также там заявили, что Канада не откажется от привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и его помощников за их вопиющие и незаконные действия.

Как говорится в заявлении, страна твердо поддерживает Украину:

"Канада продолжает следить за ситуацией и изучать варианты новых мер по дальнейшему ослаблению способности российского режима вести войну".

Напомним, 6 апреля послы стран Евросоюза намерены собраться для обсуждения очередных санкций против России. По информации Financial Times, европейцы могут запретить закупку российской нефти и газа.

Реклама

Читайте также: