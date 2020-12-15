Канада выделит бедным странам 380 млн долларов на борьбу с СOVID-19

Канада также выделит и 100 млн долларов для ВОЗ

Канада выделит странам с низким и средним уровнем дохода 380 миллионов долларов США на тесты, лечение и вакцины от коронавируса.

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Об этом заявила министр международной помощи Карина Гулд, передает Reuters.

Отмечается, что средства дадут возможность Детскому агентству ООН ЮНИСЕФ приобрести до 3 млн курсов лечения антителами пока будут ожидаться вакцины.

Канада выделит 100 млн долларов для ВОЗ, 45 млн долларов для Панамериканской организации здравоохранения и 75 млн долларов для группы вакцин GAVI, в том числе и для финансирования COVAX.

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Напомним, ранее сообщалось, что Канада начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса с 15 декабря и первыми получат прививку жители Оттавы и Торонто.

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Также мы писали о том, что в канадской провинции Онтарио собираются ввести COVID-паспорта для тех граждан, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции – у них будут преимущества перед теми, кто откажется от прививки.

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