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Канада запретила самолетам летать над Крымом и Донбассом: могут сбить

5 апреля, 12:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Оттаве это объясняют нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине и потенциальными военными рисками

На фоне перемещений российских войск к границам Украины Канада запретила своим авиакомпаниям совершать полеты над восточными областями нашей страны и оккупированным Крымом.

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Об этом говорится в видеосюжете "Сегодня".

Кроме того, Оттава рекомендует авиаперевозчикам с осторожностью пересекать небо над рядом украинских городов, включая Киев, Одессу и Львов.

Видео: Сегодня

В заявлении на официальном сайте правительства Канады это объясняют нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине и потенциальными военными рисками.

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Напомним, что 1 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба переговорил со своим канадским коллегой Марком Гарно, который "безоговорочно" осудил эскалацию ситуации на Донбассе, в результате чего погибли четверо военнослужащих ВСУ, и подтвердил "неизменную" поддержку Оттавой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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Кроме того, канадский атташе по вопросам обороны в Украине провел встречу с министром обороны Андреем Тараном, командиром Объединенными силами Сергеем Наевым и начальником ГУР Кириллом Будановым.

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Канада Украина авиакомпания война на Донбассе авиаперелет

Источник: Сегодня

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