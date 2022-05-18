Канада запретит въезд в страну Путину и его шайке

Союзники продолжают поддерживать Украину

Канада продолжает ужесточать санкции против России. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сенате Канады представили законопроект, запрещающий президенту России Владимиру Путину и примерно 1000 другим членам правительства и военным РФ въезд в страну. Канада продолжает ужесточать санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Reuters.

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Санкции Канады

"Запрет на въезд в нашу страну ближайшим соратникам и ключевым сторонникам путинского режима, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, является одним из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления", – заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

Отмечается, что Канада не может запретить въезд лицам, на которых распространяются санкции, без внесения поправок в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев (IRPA)".

После вступления в силу эти поправки к IRPA будут применяться ко всем иностранным гражданам, в отношении которых действуют санкции Канады, а также любым сопровождающим их членам семьи.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 41 млн долларов США). Также он анонсировал новые санкции против РФ.

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