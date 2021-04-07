Канаду накрыла третья волна COVID-19 – Трюдо

В Канаде началась третья волна коронавируса, охвачены уже регионы страны.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters.

"Во всем мире страны сталкиваются с очень серьезной третьей волной этой пандемии, а сейчас – и Канада", – заявил Трюдо.

По его словам, в Канаде появляются новые мутации коронавируса и быстро заполняются койки интенсивной терапии.

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За все время пандемии в Канаде коронавирусом заболели 1,02 млн человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 23 тысяч человек. В то же время вылечились более 930 тысяч заболевших.

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Ранее Канада приостановила использование вакцины против коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

Также в Канаде рекомендовали увеличить интервал между первой и второй дозами вакцины от COVID-19 до четырех месяцев, чтобы увеличить количество привитых.

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