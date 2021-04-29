Касается каждого украинца – Турция изменила правила въезда

Турецкие власти упростили жизнь украинским путешественником перед летними отпусками – что надо знать туристам перед вылетом

Крупнейшие турецкие авиакомпании утверждают, что с 15 мая власти страны отменили требование сдавать ПЦР-тест перед вылетом для рейсов из различных стран, включая Украину.

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Об этом сообщает avianews.com.

Послабление коснется пассажиров, которые прилетают из Украины, Австралии, Великобритании, Вьетнама, Гонконга, Израиля, Китая, Латвии, Люксембурга, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Тайваня, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

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Украинским путешественникам это позволит экономить около 1 тысячи гривен.

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Как и прежде, перед вылетом в Турцию туристы должны будут заполнить специальную форму, указав свои паспортные данные, рейс и место проживания по прилету. После этого они получат специальный HES-код для предъявления в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте.

С помощью Hes-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с заболевшим COVID-19, и если это произошло — уведомляют его.

До 15 мая приезжие должны не более чем за 72 часа до прилета сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. От требования освобождены дети до 5 лет включительно и пассажиры, следующие через Турцию в третьи страны с пересадкой и без выхода из аэропорта.

Напомним, что с сегодняшнего дня и до 17 мая в стране объявлен локдаун.

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