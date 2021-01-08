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Катастрофа МАУ: Канада отклонила предложение Ирана по компенсациям семьям жертв

8 января, 00:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Канада не исключает введения санкций против Ирана

Канада не согласна с предложенной Ираном компенсацией родственникам жертв сбитого лайнера украинской компании МАУ, в размере 150 тысяч долларов для каждой семьи, поскольку Тегеран принял это решение в одностороннем порядке.

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Об этом заявил специальный советник премьера Канады по вопросу уничтожения иранскими военными пассажирского самолета год назад Ральф Гудейл, передает CBC.

Он подчеркнул, что его страна отклоняет подобное предложение.

По словам Гудейла, окончательная сумма компенсация будет предметом переговоров между Ираном, Канадой и четырьмя другими странами, граждане которых погибли в этой катастрофе.

"Есть переговорный процесс, который еще не состоялся... Так что немного преждевременно обнародовать сумму, потому что ни одна из других сторон, вовлеченных в этот процесс, еще не высказалась по этому поводу", – заявил он.

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Советник Джастина Трюдо также не исключил, что Канада применит санкции против Ирана, если возникнет такая необходимость.

Напомним, правительство Ирана приняло решение выделить 150 тысяч долларов каждой семье жертв крушения самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Мы также сообщали, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. Согласно документу, украинский лайнер был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Погибли 176 человек, в том числе 11 украинских граждан и 55 граждан Канады.

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Иран Канада крушение компенсации самолет авиакатастрофа МАУ
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