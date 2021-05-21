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Катастрофа МАУ в Иране была терактом – суд Канады

21 мая, 09:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Теперь семьи погибших в Канаде могут требовать возмещения ущерба от Ирана – подробности решения

Судебное решение по катастрофе МАУ. Коллаж "Сегодня"

Судебное решение по катастрофе МАУ. Коллаж "Сегодня"

Катастрофа самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране – умышленный теракт. Такое решение принял суд канадской провинции Онтарио в деле о гражданском иске от четырех семей погибших пассажиров.

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Об этом пишет Global News.

Отмечается, что судья Эдвард Белобаба решил это "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

Также судья также опирался на двух экспертов. Один из них заявил, что иранское вооруженное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) "знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и преднамеренно сбило его с намерением уничтожить".

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Теперь решение суда фактически позволило семьям в Канаде требовать компенсации от Ирана.

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По данным СМИ, фигуранты дела такие:

  • КСИР;
  • Иран, его Вооруженные Силы;
  • верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Документы по этому делу передали Ирану, но Тегеран не участвовал в судебном заседании.

Напомним, что пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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