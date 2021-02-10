Катастрофа МАУ в Иране могла быть неслучайной: спецслужбы получили секретную запись

Канадские спецслужбы получили запись, которая может доказывать, что уничтожение самолета авиакомпании МАУ в Иране могло быть преднамеренным.

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Об этом сообщает CBC News.

На пленках человек, похожий на министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, говорит, что есть "тысяча возможностей" для объяснения крушения самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "внедренных агентов".

Дипломат также утверждает, что правда о катастрофе самолета "никогда не будет раскрыта на самом высоком уровне правительства и вооруженных сил Ирана".

"Есть причины, по которым данные никогда не будут раскрыты. Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, это откроет некоторые двери в системы обороны страны", – говорил Зариф.

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По информации CBC News, специальный советник канадского премьер-министра по делу о расследовании катастрофы рейса PS752 Ральф Гудейл подтвердил, что властям известно об этой записи и что ее копию они получили еще в ноябре 2020-го.

Гудейл также добавил, что файл содержит конфиденциальную информацию, поэтому публичное комментирование деталей может поставить под угрозу жизни фигурантов записей.

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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