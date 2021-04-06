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Катастрофа МАУ в Иране: Тегеран отправил под суд 10 виновных

6 апреля, 11:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прокурор не назвал ни имена, ни должности обвиняемых в трагедии

Иранская прокуратура предъявила обвинения десяти причастным к прошлогодней авиакатастрофе лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

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Об этом, как сообщает Associated Press, 6 апреля заявил военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки.

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"Было вынесено обвинительное заключение по делу об украинском самолете. По результатам проведенного серьезного и исчерпывающего расследования вынесены обвинительные акты в отношении 10 виновных", – сказал Торки.

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При этом ни имена, ни должности обвиняемых в трагедии иранский прокурор не назвал.

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Напомним, что пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Спустя год военная прокуратура Ирана завершила расследование случившегося, однако представленные в докладе результаты не удовлетворили, ни Украину, ни одну другую страну, граждане которой погибли в результате крушения. А в ООН даже обвинили Иран в сокрытии обстоятельств авиакатастрофы.

Видео: Сегодня

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Иран авиакатастрофа МАУ Тегеран крушение Боинга
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