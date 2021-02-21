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Иран заявил о завершении расследования катастрофы самолета МАУ

21 февраля, 05:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ближайшее время начнется суд

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), дело скоро передадут в суд.

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Об этом сообщил глава Судебной организации ВС Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.

По словам Бахрами готовится обвинительный акт по делу о сбитии украинского самолета и "суд начнется после предварительного процесса с присутствием обвиняемых".

Когда именно начнется судебное разбирательство, а также будет ли оно открытым, Бахрани не уточнил.

Ранее военный прокурор Тегерана Голам-Али Турки сообщил, что по делу об уничтожении украинского самолета Стражами исламской революции проходят 10 человек, в том числе "высшие военные командиры".

В то же время иранские судебные чиновники также заявляли, что по данному делу под стражей находится только один человек, а остальные обвиняемые – на свободе.

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Напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

В то же время в начале февраля 2021 года телеканал CBC сообщил, что канадские спецслужбы получили пленку, на которой человек, похожий на министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, обсуждает с кем-то возможность намеренного уничтожения украинского лайнера.

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Иран крушение расследование авиакатастрофа МАУ
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