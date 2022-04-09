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Каймановы острова заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов

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9 апреля, 04:08
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Правительство островного государства также создало специальную группу для координации соблюдения санкций
Финансовые учреждения Каймановых островов вынесли более 800 решений о блокировке российских активов. Коллаж "Сегодня"
Финансовые учреждения Каймановых островов вынесли более 800 решений о блокировке российских активов. Коллаж "Сегодня"

Правительство Каймановых островов заморозило активы россиян, против которых действуют британские санкции, более чем на 7 млрд долл.

Об этом сообщает Cayman Compass.

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"В соответствии с антироссийскими санкциями, Каймановы острова заморозили имущества и средств на сумму 7,3 млрд долл. США. Каймановы острова применяют санкции, объявленные Объединенным королевством, и приняли более 800 решений о замораживании средств и имущества российских физических и юридических лиц", – говорится в материале.

Как заявил директор FRA Р. Дж. Берри, уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует, что поставщики финансовых услуг "могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы".

Ожидается, что последние поправки Британии к Положению о России (о санкциях) будут распространены на Каймановы острова и вступят в силу 14 апреля.

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Эти поправки включают новые финансовые, торговые и морские меры и ограничивают определенные финансовые услуги с Центральным банком России и другими ведомствами РФ. Правительство островного государства также создало специальную группу для координации соблюдения санкций, объявленных в ответ на войну России против Украины.

Олигархи под санкциями

Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.

До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

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Состояние Потанина – 27,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком России. Он – президент корпорации "Норильский никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.

Михельсон занимает второе место в России с состоянием 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой список санкций вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

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Данные на 10:00 8 апреля
1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
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12
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