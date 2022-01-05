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Казахский генерал пригласил войска России и Беларуси подавить протесты

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 января, 20:36
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Первый казахский космонавт позвал в свою страну иностранные войска
Казахские генералы пытаются удержаться у власти при помощи иностранной армии/Коллаж "Сегодня"
Казахские генералы пытаются удержаться у власти при помощи иностранной армии/Коллаж "Сегодня"

После телефонного разговора президента России Владимира Путина с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко и пока еще лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым начали звучать призывы ввести в охваченный протестами Казахстан войска ОДКБ. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Первым попросил ввести иностранные войска генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров. Затем поступило сообщение, что Токаев также позвал к себе войска ОДКБ.

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"Путин, введи войска!"

"Если у нас в Казахстане оказалось, не хватает наших сил, чтобы самим подавить… Как это так, я своего брата должен убивать? Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Чтобы всегда во всех случаях, когда мне будет тяжело – вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор есть – ОДКБ", – заявил первый казахский космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров в эфире казахского государственного телеканала "Хабар 24".

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не обращался за военной помощью для урегулирования ситуации. В Кремле также назвали протесты внутренним вопросом и выразили надежду, что казахские власти самостоятельно с ним справятся.

По данным СМИ, Минобороны России привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном. Их готовят к марш-броску, который должен состояться в ближайшие 72 часа.

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При этом в России уже несколько лет разгоняется мысль, что территория современного Казахстана – большой подарок России и Советского Союза и эти территории пора вернуть.

Ситуация

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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