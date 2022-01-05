Казахский генерал пригласил войска России и Беларуси подавить протесты

Первый казахский космонавт позвал в свою страну иностранные войска

Казахские генералы пытаются удержаться у власти при помощи иностранной армии/Коллаж "Сегодня"

После телефонного разговора президента России Владимира Путина с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко и пока еще лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым начали звучать призывы ввести в охваченный протестами Казахстан войска ОДКБ. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Первым попросил ввести иностранные войска генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров. Затем поступило сообщение, что Токаев также позвал к себе войска ОДКБ.

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"Путин, введи войска!"

"Если у нас в Казахстане оказалось, не хватает наших сил, чтобы самим подавить… Как это так, я своего брата должен убивать? Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Чтобы всегда во всех случаях, когда мне будет тяжело – вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор есть – ОДКБ", – заявил первый казахский космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров в эфире казахского государственного телеканала "Хабар 24".

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не обращался за военной помощью для урегулирования ситуации. В Кремле также назвали протесты внутренним вопросом и выразили надежду, что казахские власти самостоятельно с ним справятся.

По данным СМИ, Минобороны России привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном. Их готовят к марш-броску, который должен состояться в ближайшие 72 часа.

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При этом в России уже несколько лет разгоняется мысль, что территория современного Казахстана – большой подарок России и Советского Союза и эти территории пора вернуть.

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