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Каждый пятый авиапассажир из Африки заражен Omicron: итог тестирования в Нидерландах

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 ноября, 17:25
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В США заявили, что Омикрон-штамм заразнее всех других версий коронавируса
Авиасообщение опять закрывается / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Авиасообщение опять закрывается / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Власти Нидерландов сообщили неутешительные результаты исследования на предмет заражения новым штаммом коронавируса Omicron пассажиров двух последних рейсов из стран Африки, прибывших до ввода запрета на такие полеты. Эти результаты свидетельствуют, что Omicron распространяется еще быстрее предыдущих мутаций коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Ситуация в Нидерландах

Министерство здравоохранения Нидерландов сообщило, что у 13 граждан прибывших в пятницу из стран Африки выявили новый штамм коронавируса, вызывающего COVID-19. Анализы были взяты у 61 человека, прилетевшего на двух последних рейсах из Африки. Результаты анализов всех этих людей пока неизвестны, поэтому количество заразившихся "Омикроном" может увеличиться.

Все пассажиры помещены в условия изоляции.

Ситуация в мире

  • Вариант коронавируса B.1.1.529, впервые выявленный в Ботсване и ЮАР, получил название "Омикрон". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство" (VOC).
  • Подтвержденные случаи нового варианта COVID-19 уже есть в Израиле, Гонконге, Австралии – всего через несколько дней после того, как было объявлено об обнаружении новой, более опасной мутации коронавируса в Южной Африке.
  • Власти Израиля пошли на самый жесткий шаг – вечером в субботу, 27 ноября, было принято решение о временном закрытии границ для большинства иностранных граждан. Также введен обязательный карантин в гостиницах для израильтян, которые возвращаются из 50 "красных" африканских стран.
  • В Великобритании выявлено два человека, заразившихся Omicron. Как сообщает Би-Би-Си, в субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил о временном (пока на три недели) ужесточении противоэпидемических мер.
  • В Германии Национальная академия наук "Леопольдина" рекомендовала в ближайшие дни вернуть в страну ограничения на социальные контакты – объявить локдаун.
  • Из-за появления Omicron, который более устойчив к вакцинам, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.
  • Австрия стала первой страной в ЕС, в которой вакцинация от коронавируса стала обязательной для всех граждан. Также в стране вводится полный национальный локдаун.
  • Утром 28 ноября Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что Омикрон-штамм более заразный по сравнению с другими вариантами коронавируса.

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