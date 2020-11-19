КГБ Беларуси внес основателей оппозиционного Telegram-канала в список террористов

Два основателя самых популярных в Беларуси Telegram-каналов Nexta и Nexta Life – руководитель Степан Путило и бывший главный редактор Роман Протасевич – включены Комитетом госбезопасности Беларуси в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Обновленная версия списка опубликована в четверг, 19 ноября, на сайте КГБ республики.
В разделе сайта "Контртеррористическая деятельность" отмечается, что изменения в список внесены 18 ноября.
Напомним, 16 ноября в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой Минск потребовал в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича.
В октябре в Беларуси канал и логотип Nexta были признаны экстремистскими материалами.
А раньше, в августе, в Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Степана Путило.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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