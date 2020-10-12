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Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и пустил слезу (видео)

12 октября, 17:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидер Северной Кореи заявил, что не всегда соответствовал ожиданиям народа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нечасто предстает перед широкой публикой, но каждое появление "руководителя партии, армии и народа" проходит с шекспировским драматизмом – рыданиями военных и гражданских лиц, благоговейным трепетом чиновников КНДР. А вот теперь прослезился и сам "блистательный товарищ" Ким.

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Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Выступая в столичном Пхеньяне на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии КНДР, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу. Почти треть своей речи лидер Северной Кореи посвятил благодарности гражданам.

"Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль", — заявил Ким, после чего снял очки и протер глаза, прослезившись.

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Видео: Reuters

По мнению аналитиков, эта речь Ким Чен Ына была демонстрацией растущего давления на его режим. Он говорил о коронавирусе, международных санкциях и стихийных бедствиях.

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Напомним, в субботу, 10 октября, во время масштабного парада в Пхеньяне, Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Ким Чен Ын утверждал, что северокорейское ядерное оружие направлено на самозащиту, но подчеркнул, что "борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и чтодавление со стороны империалистов также возросло".

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Ким Чен Ын слезы Северная Корея парад плач

Источник: Сегодня

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