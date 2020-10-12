Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и пустил слезу (видео)

Лидер Северной Кореи заявил, что не всегда соответствовал ожиданиям народа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нечасто предстает перед широкой публикой, но каждое появление "руководителя партии, армии и народа" проходит с шекспировским драматизмом – рыданиями военных и гражданских лиц, благоговейным трепетом чиновников КНДР. А вот теперь прослезился и сам "блистательный товарищ" Ким.

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Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Выступая в столичном Пхеньяне на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии КНДР, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу. Почти треть своей речи лидер Северной Кореи посвятил благодарности гражданам.

"Наши люди доверяли мне, их доверие было высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать их ожиданиям. Мне очень жаль", — заявил Ким, после чего снял очки и протер глаза, прослезившись.

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Видео: Reuters

По мнению аналитиков, эта речь Ким Чен Ына была демонстрацией растущего давления на его режим. Он говорил о коронавирусе, международных санкциях и стихийных бедствиях.

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Напомним, в субботу, 10 октября, во время масштабного парада в Пхеньяне, Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Ким Чен Ын утверждал, что северокорейское ядерное оружие направлено на самозащиту, но подчеркнул, что "борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и чтодавление со стороны империалистов также возросло".

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