Ким Чен Ын официально принес Южной Корее извинения: что случилось

КНДР обещает расследовать убийство южнокорейского чиновника на границе двух стран

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сожалеет об убийстве южнокорейского чиновника на границе двух стран в начале этой неделе.

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Как сообщает агентство Yonhap, об этом говорится в официальном уведомлении, которое поступило из Пхеньяна в Сеул.

Ким Чен Ын принес свои извинения за случившееся и выразил глубокие сожаления, что "так сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других граждан страны". Он добавил, что подобного нельзя было допускать.

Но также он и выразил сожаление тем, что в Южной Корее решили прокомментировать случившееся, не дожидаясь разъяснений северных соседей.

Кроме того, в уведомлении раскрывается северокорейская версия случившего. Якобы, 21 сентября корейские пограничники засекли пересечение западной морской границы страны неопознанным плавучим средством.

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Мужчина на борту не реагировал на предупреждения, а после двух двух холостых выстрелов "пытался бежать".

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"Согласно правилам ведения боевых действий для обеспечения безопасности морской границы они совершили более 10 выстрелов на расстоянии 40-50 метров", – утверждают в Пхеньяне.

Обыскав плавсредство, пограничник обнаружили много крови, но тела мужчины нигде не было. "В соответствии с руководством по предотвращению распространения COVID-19" все вещи гражданина Южной Кореи были сожжены.

Руководство КНДР пообещало проинформировать Сеул о результатах расследования инцидента.

Напомним, что этим летом между двумя Кореями резко обострились отношения, что привело к уничтожению военными КНДР в городе Кэсон межкорейского офиса связи.

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Также сайт "Сегодня" разбился в том, что стоит за воинственностью Северной Кореи и чем это может обернуться для президента США Дональда Трампа.

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