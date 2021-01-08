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К миру лицом: Ким Чен Ын меняет ориентацию Северной Кореи

8 января, 11:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Правитель решил направить КНДР на "всестороннее расширение и развитие внешних связей"

Северная Корея должна заняться "всесторонним" расширением внешние связей с окружающим миром, заявил на прошедшем съезде Трудовой партии Кореи председатель КНДР Ким Чен Ын.

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Об этом, ссылаясь на государственные корейские СМИ, сообщает Yonhap.

В опубликованном докладе говорится, что курс на улучшение отношений с другими странами Ын назначил на третий день VIII съезда своей партии, который прошел 7 января в Пхеньяне.

"Декларируется общая ориентация и политическая позиция нашей партии в отношении всестороннего расширения и развития внешних связей", – пишет издание..

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Отмечается, что также рассматривался вопрос отношений с Южной Кореей "в соответствии с требованиями ситуации и изменившегося времени". Однако предполагает ли "развитие внешних связей" улучшение заострившихся в последнее время отношений между Пхеньяном и Сеулом, которые .

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Не упоминалась и другая важная для КНДР тема – ядерные переговоры с США и победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах. Предполагается, что подробности политической позиции Севера будут раскрыты в ближайшие дни, когда будет опубликован полный текст заседаний.

Напомним, что в последний год ситуация на Корейском полуострове была непростой. Обострение привело к убийству южнокорейского чиновника на границе двух государств, за что Ким Чен Ын извинился перед соседями.

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