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Ким Чен Ын заявил о сокрушительном провале КНДР в экономике

6 января, 09:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы, заявил он

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который все реже появляется на публике, признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны.

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Об этом он заявил на открытии съезда Трудовой партии Кореи, передает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

По его словам, цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе. Допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы.

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По данным DW, ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

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Напомним, на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу.

Видео: Reuters

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