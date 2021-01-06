Ким Чен Ын заявил о сокрушительном провале КНДР в экономике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который все реже появляется на публике, признал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны.

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Об этом он заявил на открытии съезда Трудовой партии Кореи, передает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

По его словам, цели в рамках плана, который должен был быть выполнен до конца 2020 года, не были достигнуты практически ни в одном секторе. Допущенные ошибки должны быть тщательно проанализированы.

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По данным DW, ожидается, что на партийном съезде, который за всю историю страны проводится лишь в восьмой раз, будет принят следующий пятилетний экономический план. Также должна быть утверждена новая политическая линия в отношении США и Южной Кореи.

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Напомним, на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу.

Видео: Reuters

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