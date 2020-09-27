Ким Кардашьян поддержала Армению в войне за Нагорный Карабах

Звезда призвала подписчиков делиться информацией о войне в Нагорном Карабахе

Американская модель и медийная звезда с армянскими корнями Ким Кардашьян заявила, что Армения стала жертвой необоснованных нападений со стороны Азербайджана и призвала заставить США прекратить ему военную помощь.

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Об этом она написала в Facebook.

"Новости вводят в заблуждение, и это не "столкновения". Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана, который сопровождает их предсказуемой кампании дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, распространяя военную пропаганду", – утверждает Кардашьян.

Она призвала подписчиков поделиться обнародованной ею информацией, чтобы в регион отправили международных наблюдателей для расследования и были использованы международные политические и дипломатические меры для предотвращения эскалации конфликта.

"Обращайтесь в Белый дом и Конгрес США, чтобы обратить их внимание на атаку Азербайджана на Нагорный Карабах", – написала она.

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Кроме того, она заявила, что надо помешать участию Турции в этом конфликте.

Утром 27 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, пострадало мирное население.

В Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

Напомним, "президент" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил, что с ними "воюет не только Азербайджан, но и Турция".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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