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Кипр открывает границы для туристов из Украины: дата и условия

24 марта, 14:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Путешественникам нужно будет делать тесты на COVID-19

Уже со следующей недели, с 1 апреля, Кипр открывает границы для туристов из Украины.

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Об этом сообщили в Министерстве туризма страны.

"Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беспечности", – говорится в сообщении.

Всем туристам, у которых тест на коронавирус показал отрицательный результат, а также которые не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным COVID-19, смогут попасть на Кипр без необходимости самоизоляции.

Детям до 12 лет не нужно будет делать тесты на COVID-19.

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К слову, в Кипре действует цветовая система классификации стран, согласно которой изменяются условия въезда:

Также мы писали о том, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открытые для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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