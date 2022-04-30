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Китай может стать одним из гарантов безопасности Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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30 апреля, 22:11
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Предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности нашей страны, является признаком уважения и доверия к Китайской Народной Республики
Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности/Фото: коллаж: "Сегодня"
Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности/Фото: коллаж: "Сегодня"

Киев предложил Китаю как постоянному члену Совбеза ООН стать гарантом безопасности Украины. Также страну призвали оказывать гуманитарную помощь, которая сейчас так нужна.

Об этом сообщает Синьхуа.

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"Сейчас Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай и другие великие державы. Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", — сказал в интервью глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, он обратился с официальной просьбой в Пекин продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, подчеркнув, что она очень важна для нашей страны в такой сложный период.

"Я хотел бы выразить благодарность министру Ван И за его замечания по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и его готовность добиваться перемирия дипломатическими усилиями. Я также благодарю Общество Красного Креста Китая за оказание гуманитарной помощи на сумму 5 миллионов юаней", — МИД.

Франция готова стать гарантом безопасности Украины

Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны с Российской Федерацией. Помимо Франции, гарантами для нашей страны могут стать США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Италия, Ирландия, Израиль.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня и нужно будет строить мир.

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"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", – сказал Макрон.

При этом заявил, что готов звонить по телефону российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на результативность этих разговоров, чтобы Париж имел "статус участника переговоров".

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