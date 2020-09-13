Китай ограничивает деятельность посольства и консульств США на своей территории

Китай объявил о наложении ответных ограничений на деятельность посольства и консульств Соединенных Штатов в стране, включая генеральное консульство США в Сянгане, а также их персонала. Соответствующая нота была направлена МИД КНР, передает "Синьхуа".

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В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что соответствующие меры распространяются на высокопоставленных дипломатов и всех других работников посольства и консульств.

Цель данных мер – "призвать США отменить свои ошибочные решения в кратчайшие сроки".

"Госдепартамент США с октября прошлого года ввел ряд ограничений, препятствующих нормальному исполнению посольством и консульствами КНР в США и их сотрудниками своих обязанностей. Подход США грубо нарушает международное право и основополагающие нормы, регулирующие международные отношения, а также подрывает двусторонние связи и нормальные обмены между Китаем и США", – заявил официальный представитель МИД Китая.

В то же время он отметил, что Китай продолжит поддерживать обмены и сотрудничество между всеми секторами двух стран в нормальном режиме, как и посольство и консульства Китая.

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"Мы в очередной раз призываем американскую сторону незамедлительно исправить свои ошибки и снять необоснованные ограничения, наложенные на китайское посольство и консульства и их сотрудников. Китай примет ответные меры на действия США", - сказал официальный представитель.

Напомним, 2 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай, поскольку из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на "вызовы" со стороны КНР, "миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет".

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