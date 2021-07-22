Китай отказался расследовать с ВОЗ происхождение коронавируса

Когда ВОЗ допустила, что утечка из Уханя возможна, Китай отказался от сотрудничества с организацией

Китай обвинил ВОЗ в выпендреже. Коллаж "Сегодня"

Китай отказался выполнять план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения COVID-19. ВОЗ не исключает утечку вируса из Уханя.

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Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, сообщает Reuters.

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пока рано исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае. Он призвал Китай к открытому сотрудничеству и предупредил, что ВОЗ проверит лаборатории в Ухане.

Цзэн Исинь ответил на это предложение и обвинил организацию в "политическом позерстве". По его словам, поступки ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".

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Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о новой пандемии , которая может начаться через торговлю дикими животными на продовольственных рынках.

Кроме того, ранее исследователи австралийского университета составили карту с потенциально опасными регионами , которые могут стать колыбелью для новых пандемий.

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