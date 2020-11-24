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Китай отправил на Луну миссию за образцами грунта (видео)

24 ноября, 00:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ракета-носитель Long March-5 успешно стартовала с космодрома в Хайнане

Китай вечером в понедельник, 23 ноября, запустил с космодрома в Хайнане ракету-носитель Long March-5, которая должна доставить на Луну роботизированный аппарат Chang’e-5. Это первая попытка получить образцы лунного грунта с 1970-х годов прошлого столетия.

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Об этом сообщает Reuters.

Трансляция запуска велась в YouTube.

Крупнейшая в Китае ракета-носитель Long March-5 стартовала в 4:30 утра по пекинскому времени с космодрома "Вэньчан". Аппарат миссии Chang'e-5, названный в честь древней китайской богини Луны, должен вернуться с образцами лунного грунта, что поможет ученым получить больше информации о происхождении и формировании этого спутника Земли.

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Планируется, что миссия Chang'e-5 займет 23 дня.

Издание отмечает, что нынешняя миссия станет для китайской космической отрасли проверкой на возможность удаленно получать образцы из космоса перед будущими более сложными миссиями.

В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после США и бывшего Советского Союза, получившей лунные образцы.

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Китай космос ракета-носитель Луна
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