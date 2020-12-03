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Китай подрывает права человека и издевается над другими странами – Столтенберг

3 декабря, 06:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Китай не разделяет ценностей НАТО

Китай не является противником НАТО, поэтому рост страны может предоставить новые возможности в таких вопросах как контроль над вооружениями и изменение климата, однако, есть и проблемы.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

По его словам, Китай не разделяет ценностей НАТО.

"Китай имеет второй по величине оборонный бюджет в мире и инвестирует значительные средства в новые возможности, и Китай не разделяет наших ценностей", – сказал Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что таким поведением Китай подрывает права человека и издевается над другими странами.

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"Сообщество демократических единомышленников должно работать вместе, потому что мы имеем общий интерес защищать наши общие ценности: повышение устойчивости наших обществ, экономик и учреждений и соблюдение порядка, основанного на правилах", – отметил Столтенберг.

Ранее мы писали, что члены Североатлантического альянса готовы усилить практическую поддержку Украины и Грузии в регионе Черного моря.

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