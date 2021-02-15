Китай скрывал истинные масштабы заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

Больных было больше, чем официально выявленных

Члены миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследовали возникновения коронавируса в китайском городе Ухань, обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии мог быть большим, чем считалось ранее.

Реклама

Об этом сообщил руководитель расследовательского направления миссии Питер Бен Эмбарек в интервью CNN.

По его словам, в декабре 2019 года в Ухане могли быть тысячи заболевших вместо 174, о которых говорилось в официальных отчетах.

Дело в том, что врачи обнаруживали только людей, у которых коронавирусная болезнь протекала в сложной форме. Поэтому если учесть и потенциально "легкий ковид", на конец 2019-го в Ухане были по крайней мере тысяча людей с COVID-19.

Эмбарек также отметил, что специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в Ухане, которые существовали в декабре 2019-го.

Реклама

Сам Ембарек не прокомментировал, что означает наличие такого большого количества мутаций коронавируса в то время. Но опрошенные CNN эпидемиологи называют это свидетельством того, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

Напомним, что 15 делегатов от ВОЗ прибыли в Ухань 14 января и после карантина побывали на всех объектах, которые представляют ключевое значение для расследования касательно появления вируса.

Среди всего прочего они провели более 4 часов в Центре по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, где обсудили происхождение вируса с китайскими коллегами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама