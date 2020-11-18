Китай создал еще одну вакцину от коронавируса: результаты исследований

Разработанная китайскими учеными вакцина от коронавируса, которую испытывали в Бразилии, показала успешные результаты во время промежуточных исследований на людях.

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Об этом говорится в докладе, который исследователи опубликовали в научном издании The Lancet.

В частности, в отчете сказано, что на первой и второй стадии испытаний вакцина CoronaVac, которую создала пекинская фармкомпания Sinovac Biotech, "вызвала быстрый иммунный ответ". При этом показатели в процентном соотношении не приводятся.

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Исследования проводились в мае и апреле этого года, участие в них принимали 744 человек

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Основываясь на этом, один из авторов статьи Чжу Фэнцай утверждает, что вакцина "подходит для экстренного использования". Не дожидаясь результатов третьей стадии исследований, в самом Китае вакцину получили 60 тыс. человек.

Всего в Поднебесной разработали четыре вакцины, но ни одна из них пока что не прошла третью и окончательную стадию испытаний. Несмотря на это, три препарата уже рекомендовались для применения на работниках ключевых сфер (медиках, учителях и тому подобное), а одна – на военных.

Напомним, что ранее безопасность вакцины Sinovac подтвердил бразильский институт Butantan в Сан-Паулу. Также она проходила испытания в Индонезии и Турции.

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