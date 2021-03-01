Китай унизил дипломатов из США и Японии: брал из ануса мазки на COVID-19

Вашингтон и Токио требуют прекратить такую унизительную процедуру в отношении своих граждан

Правительство Японии обратилось к властям Китаю с официальной просьбой прекратить подвергать унизительным тестам на COVID-19 японских граждан, которые находятся на карантине или въезжают в Поднебесную.

Реклама

Об этом, как сообщает агентство Kyodo, 1 марта заявил главный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като.

Токио направил свое обращение Пекину через посольство Японии в КНР после того, как некоторые японцы сообщили о "психологическом стрессе" из-за анальных мазков, которые их заставили сдавать в Китае.

При этом китайские власти не информировали Японию об изменениях своих политик относительно забора анализов и проведения ПЦР-тестов на COVID-19.

Като подчеркнул, что подобный метод не используется больше нигде в мире и Токио будет и впредь требований освободить японцев от такой унизительной процедуры.

Реклама

Стоит отметить, что несколько дней назад с аналогичным требованием к Пекину обратились и США, заявив китайские власти обязали американских дипломатов, сотрудников Госдепарамента, сдавать анальные мазки для COVID-теста.

"Мы получили заверения от МИД КНР, что это было ошибкой и что дипломатический персонал освобожден от данного требования о тестировании. Мы проинструктировали персонал отказаться от такого теста, если об этом попросят, как это делалось прежде", – цитирует CNN свой источник в Госдепе.

В тренде Лукашенко уволил собственного сына: что происходит в Беларуси

После этого официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг данное заявление.

"Китай никогда не требовал от дислоцированного в Китае дипломатического персонала США сдавать анализы мазков из анального канала", – сказал он.

Стоит отметить, что ранее некоторые китайские СМИ сообщили, что в Пекине и провинции Циндао на востоке КНР действительно ввели практику забора ректальных мазков.

Реклама

Как объяснили в Национальной комиссии здравоохранения, такой тест проводился путем введения ватной палочки на 3-5 см в прямую кишку и легкого поворота перед тем, как ее достать. Якобы такой метод более точный, чем мазок из носа или горла. Однако позже это не рекомендовали для массового применения.

Напомним, ранее правительство Китая отказалось предоставлять экспертам ВОЗ информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

Также сообщалось о том, что в Китае разоблачили масштабную сеть по продаже поддельной вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама